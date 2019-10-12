Köpeklerden kaçarken otomobil çarpan genç yaralandı

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- DÜZCE´de, iddiaya göre başıboş köpeklerden kaçan Furkan Kuşçu (19), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında, D-655 yolu Beyciler Sapağı mevkisinde meydana geldi. Başıboş köpeklerden kaçarken yola fırlayan Furkan Kuşçu'ya Seyfettin Baran yönetimindeki 06 M 3318 plakalı otomobil çarptı. Furkan Kuşçu çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklendi. Yaralanan Kuşçu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kazayı gören bir kişi, "Köpeklerle mücadele ediyordu. Köpeklerden kaçarken yola fırladı. O sırada araç vurdu, ışıkların diğer ucuna kadar fırladı" dedi.



DÜZCE 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:32

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