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Avcı ve atıcılardan Mehmetçiğe destek

DHA

- TÜRKİYE Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Kamil Üçbaş Avcıbaşı Kupası Yarışması, Düzce'de düzenlendi. Yarışmaya katılanlar, asker selamı vererek, 'Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğin yanında olduklarını söyledi. 
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nca düzenlenen Kamil Üçbaş Avcıbaşı Kupası Yarışması, Düzce'nin Elmacı köyündeki atış poligonunda yapıldı. 10 ilden 32 sporcunun katıldığı turnuvada atıcılar; 'koşan domuz', 'gelen ayı', 'sporting' ve 'sabit hedef' kategorilerinde yarıştı. Yarışlar sonrası 'erkekler lisanslı' dalında Cüneyt Karakuş birinci, Ahmet Deli ikinci ve Yılmaz Demiperk de üçüncü oldu. 'Erkekler av teskereli' dalında Hilmi Gül birinci, Ahmet Kaya ikinci, Ali Seyhan da üçüncü oldu. 'Lisanslı kadınlarda' ise tek kadın sporcu Arzu Taş birinci olurken, 'erkekler takım' dalında da Karaman Avcılık ve Atıcılık Kulübü birinci, İstanbul Yakacık Avcılık ve Atıcılık Kulübü ikinci ve Kastamonu Avcılık ve Atıcılık Kulübü üçüncü oldu. Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, yarışmada dereceye girenlere ödüllerini verdi.
Yarışmaya katılanlar, ödül töreni sonrası asker selamı vererek, 'Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğin yanında olduklarını söyledi. Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Arman, "Bizim için çok büyük bir önemi var. Biz de bir silahlı kuvvetiz. Atıcı, avcı olarak bu ülkenin savunmasında her zaman yer almaya hazırız. Sınır ötesinde bulunan ordumuza Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Mehmetçiğimizin Allah yardımcısı olsun. Biz onların yanındayız" dedi.

DÜZCE

13 Ekim 2019 Pazar

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