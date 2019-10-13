400 bisikletçi Mehmetçiğe destek için pedal bastı

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– Düzce Bisiklet Kulübü tarafından organize edilen “Bisiklet Baharı Turu”nun 4’üncüsü yapıldı. Tura katılan bisiklet tutkunları kollarına bağladıkları kırmızı beyaz kurdelelerle Barış Pınarı Harekatı’ndaki Mehmetçiğe destek vererek, pedallarına Mehmetçik için bastılar.

Düzce Bisiklet Kulübünün Bisikletliler Platformu desteğiyle düzenlediği “Bisiklet Baharı Turu”, ‘Biziz, biriz Türkiyeyiz’ sloganı ile 4’ünncü defa yapıldı. Anıtpark Meydanı'nda toplanan 400 bisikletsever, şehir merkezinden Sarayyeri Mahallesi’ne kadar pedal bastılar. Bisikletliler, tur öncesi asker selamı ile Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek verdiler. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tur öncesinde bir konuşma yapan Düzce Bisiklet Kulübü Başkan Birol Aksu, “Sınır ötesinde Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlerimizin Allah yardımcısı olsun. Ayaklarına taş değmesin”dedi.

Ardından kollarına Türk bayrağının rengi olan kırmızıbeyaz kurdeleler bağlayan bisiklet tutkunları, asker selamı vererek, “Devletimizin operasyonu var. Buradan bütün Mehmetçiklerimize selam olsun. Gönlümüz, ruhumuz, kalbimiz hep onlarla birlikte. Allah yar ve yardımcıları olsun. Onlar için de pedal basıyoruz, pedal çeviriyoruz” dediler.

Bisiklet turu sonunda 10 kişiye çekilişle bisiklet hediye edildi.

DÜZCE 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:33

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