13. Palamut Briç Festivali sona erdi

Akçakoca'da Türkiye Briç Federasyonu ve Akçakoca Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Palamut Briç Festivali tamamlandı. Turnuvanın son günü, Akçakoca Belediyesi yarışmaya katılan konuklara hamsi ızgara ikramında bulundu.

Düzce Akçakoca ilçesinde 2 gün süren turnuvaya 400 civarında sporcunun yanı sıra bölge halkıda ilgi gösterdi. Turnuvanın ikinci ve son günü Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, briç salonunu ziyaret ederek sporcularla tanışıp sohbet etti. Turnuvanın sonunda kapanış konuşması yapan Başkan Yanmaz, geleneksel hale gelen turnuvanın bundan sonra da kesintisiz devam etmesi noktasında Belediye olarak her türlü desteği vereceğini belirtti.

Akçakoca Belediyesi’nin organizasyona desteklerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Briç Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi İlknur Meriç Akyol , “turnuva açılışında çok yoğun bir ilgi ile karşılaştık. Akçakoca Belediyesi’ne bu festival için sponsor olmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Kalabalık organizasyon nedeniyle oldukça mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Turnuvanın sonunda yarışmada ödül alan briççilere çeşitli hediyeler verildi.

DÜZCE 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:34

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