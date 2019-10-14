Çocuklar doyasıya eğlendi

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Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü tarafından Kapalı Pazaryeri çocuk kulübü atölyelerinde hafta sonu düzenlenen “Çocuk Şenliği” coşkuyla karşılandı.

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü bünyesinde hazırlanan organizasyonda, kurslarda eğitim alan öğrenciler hünerlerini sergiledi. Programda yer alan yüzlerce sportif ve eğitici aktiviteye katılan çocuklar gönüllerince bir gün geçirdi. Eğlenirken öğrenen çocukların neşesine aileleri de ortak oldu.

Çocukların hem eğlendiği, hem de öğretici çalışmalar gerçekleştirdiği “Çocuk Şenliği” kapsamında görsel sanatlar atölyesinde ahşap kuş kafesi boyama, tasarım atölyesinde origami yapımı, mutfak atölyesinde kurabiye yapımı, fen atölyesinde slime yapımı, denge oyunları, çuval yarışı, parkur yarışı, ayakta top çevrime yarışı etkinlikleri, çocuklar ve aileleri tarafından ilgiyle izlendi.

DÜZCE 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:34

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