Öğretmenlere proje hazırlama kursu verildi

– Düzce’de Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 36 öğretmene TÜBİTAK Projesi Hazırlama Yöntem ve Uygulamaları kursu verildi.

2023 Eğitim Vizyonu öğretmenlerin bilimsel, çevresel ve mesleki yeterlilik olarak kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamakta. Bu bağlamda Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğretmenlerin kendilerini bilimsel ve mesleki yeterlilik olarak yetiştirmelerini sağlamak için onlara yönelik "Proje Hazırlama Yöntem ve Uygulamaları Kursu" düzenledi. TÜBİTAK Projesi Hazırlama Yöntem ve Uygulamaları Kursu, alanında uzman olan Düzce Bilim ve Sanat Merkezi'nde görevli üç eğitmen tarafından, 36 öğretmene verildi.

DÜZCE 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:25

YATSI 19:44

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