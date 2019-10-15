Düzce'de sis etkili oldu

Düzce şehir merkezi sabah saatlerinden itibaren sise teslim oldu. Özellikle şehir merkezini etkisi altına alan sis nedeniyle D100 karayolunda görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri karayolu üzerindeki kavşaklarda trafiği kontrollü olarak sağladı.

Düzce şehir merkezi sabah saatlerinden itibaren sisin etkisinde kaldı. Özellikle şehir merkezi ve D100 karayolu Düzce kesiminde etkili olan sis nedeniyle trafik ekipleri karayolu üzerindeki kavşaklarda trafiğin güvenli akışını sağlamak için tedbir aldı. Görüş mesafesini 30 metreye kadar düşüren sis nedeniyle kavşaklardaki trafik polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.

DÜZCE 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:35

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:24

YATSI 19:43

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