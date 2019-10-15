Yaya geçidi çalışmaları kalıcı konutlarda

Düzce Belediyesi cadde ve sokaklarda yaya trafiği açısından büyük önem taşıyan yaya geçidi çizgi çalışmalarına Kalıcı Konutlar bölgesinde devam ediyor.

Düzce Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü, cadde ve sokaklarda yaya çizgi çalışmalarını sürdürüyor. Kalıcı Konutlar bölgesinde yapılan çalışmalar kapsamında araç ve yaya trafiği konusunda büyük önem taşıyan yaya geçidi çizgi uygulaması yapıldı. İçişleri Bakanlığının başlattığı “Önce Yayanın, Öncelik Yayanın” projesi ile eş zamanlı olarak sürdürülen çalışmalar ile şehrin dört bir yanında yaya geçidi olmayan cadde ve bulvar kalmayacak. Çalışmalar hakkında bilgi veren ekipler, yaya geçidi uyarıcı ve çizgilerinin bulunduğu noktalarda sürücülerin hız kurallarına uyması ve yayalara dikkat etmesi konusunda ricada bulundu.

DÜZCE 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:35

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