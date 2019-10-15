DTSO’da KVKK toplantısı yapıldı

–Düzce Ticaret ve Sanayi Odası(DTSO) tarafından gerçekleştirilen Kişisel Verilerin Koruma Kanunu (KVKK) bilgilendirme Semineri düzenlendi.

DTSO ‘da düzenlenen seminere konuşmacı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kurumu Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Muharrem Akbaş’ın katıldı. Programa DTSO Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Türkan ve çok sayıda firma yetkilisi ve personelleri katılım sağladı.

Şube Müdürü Muharrem Akbaş, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun gereklilikleri, kişisel verinin ne olduğu, kimleri kapsadığı, kişisel verileri kaydetme, depolama, işleme, veri sorumlusunun yükümlülükleri, Kanun kapsamında alınacak tedbirler, VERBİS veri kayıt sistemi ve Kanun şartlarının ihlal edilmesi durumunda uygulanacak idari ve adli cezalar konularında geniş kapsamlı bilgilendirme yaptı.

Soru cevap şeklinde devam eden seminer, Akbaş’ın, özelikle veri toplama ve veri işleme yapılmadan önce aydınlatma metni hazırlanması ve açık rıza alınmasının önemine değindi. Seminerin sonunda Muharrem Akbaş’a hediye verildi, toplu fotoğraf çekiminden sonra seminer sona erdi.

DÜZCE 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:35

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