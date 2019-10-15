Düzce Üniversitesi Uluslararası Adıge Bilim ve Kültür Festivali’ne ev sahipliği yapacak

Düzenlediği uluslararası bilim, kültür ve sanat organizasyonlarıyla bulunduğu şehre sürekli katkı sunan Düzce Üniversitesi, 1820 Ekim 2019 tarihlerinde Uluslararası Adıge Bilim ve Kültür Festivali’ne ev sahipliği yaparak bir kültür mozaiği olan Düzce’de önemli bir misyon üstlenecek.

Ülkemizin ilk Çerkez Dili ve Edebiyatı bölümünü bünyesinde barındıran Düzce Üniversitesi, Uluslararası Adıge Bilim ve Kültür Festivali kapsamında düzenleyeceği “II. Uluslararası Adıge Filolojisi Sempozyumu: Adıge Dünyasının Bugünü” temalı program ile Düzce’nin sosyokültürel yapısına da katkı sunacak. Adıge Cumhuriyeti’nden ve farklı uluslararası üniversitelerden alanında uzman konukların katılacağı programda; 3 gün süresince Adıge dünyasına ait dil, tarih, edebiyat ve sosyokültür üzerine birçok bilimsel oturum gerçekleştirilecek.

Sempozyumun yanı sıra birçok etkinliğine de sahne olacak Uluslararası Adıge Bilim ve Kültür Festivali, folklor gösterileri, defile ve Adıge şarkılarının yer aldığı koro gibi birçok etkinlik ile katılımcılara unutamayacağı bir kültürel ziyafet sunacak.

Adıge dünyası ile ilgili birçok program ve etkinliğin düzenleneceği Adıge Bilim ve Kültür Festivali’nde, Adıge dilinden Adıge yemeklerine kadar birçok konu kültürel perspektif içerisinde ele alınarak yeni bakış açıları geliştirilecek.

DÜZCE 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:35

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