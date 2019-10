Tüysüz “Kadın esnaflara Türk Bayrağı dağıtıyoruz”

Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aslıhan Akbal Tüysüz, Düzce’de faaliyet gösteren kadın esnaflara Türk Bayrağı dağıttıklarını belirterek “Ordumuzun yanında olduğumuzu tüm dünyaya ifade etmeliyiz” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırında güvenli bölge oluşturulması amacıyla başlatılan ‘Barış Pınarı’ harekatına her kesimden destek geliyor. Düzce Kadın Girişimciler Kuruluda kentte bulunan kadın esnaflara bayrak dağıtıyor.

Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aslıhan Akbal Tüysüz, Türk ordusuna her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurgulayarak “Türkiye geniş bir kültürel yelpazeye sahip. Her ne kadar bu durum dış ülkeler tarafından zayıf noktamız olarak görülse de aslında bu bizim zor günlerdeki en büyük gücümüz. Yaptırımlarla bizleri yıldırmaya çalışmalar aslında zincirin daha da kenetlenmesini sağlamakta. Türkiye’de her bir kadın, bir nene hatun olarak gerektiği noktada, gerektiği ölçüde tavrını ve tepkisini ortaya koyar. Yaptırımlar kısa vadede sorunlar getirse de uzun vadede çok daha hayırlı sonuçlara neden olacaktır. Türk ordusunun birer abla, birer anne olarak her zaman arkalarındayız. Türk ordusunun en büyük destekçileri kadınlar ve annelerdir. Çünkü en çok bizim yüreğimiz yanar. Ocağa ateş düştüğünde en çok biz ağlarız. İnşallah evlatlarımızın ayağına taş değmez” dedi.



Kadın esnaflara Türk Bayrağı dağıtımına başladıklarını dile getiren Tüysüz “Bizler Kadın Girişimciler Kurulu olarak tüm Düzce’deki kadın esnaflara Türk Bayrağı dağıtımına başlamış bulunmaktayız. Arzu edenler Ticaret Odası vasıtası ile bizimle irtibata geçerek Türk Bayraklarını alabilirler. Bayraklarımız ile ordumuzun yanında olduğumuzu tüm dünyaya ifade etmeliyiz. Macaristan başta olmak üzere tüm Türki Cumhuriyetlere verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

DÜZCE 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:36

GÜNEŞ 07:00

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:22

YATSI 19:41

