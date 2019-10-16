Polis üniversite civarında göz açtırmadı

– Düzce İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik ekipleri son günlerde şikayetlerin arttığı Düzce Üniversitesi Kampüsü çevresinde uygulama yaptı. Uygulamalarda standart dışı donanım kullanan sürücülerin araçları trafikten men edildi.

Düzce Üniversitesi’nde 20192020 akademik yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler okullarına geldiler. Öğrencilerin gelmesi ile birlikte özellikle akşam saatlerinde hem kafeler hem de ikinci öğretime katılan öğrenciler üniversite bölgesinde kalabalık oluşturmaya başladı. Bunu fırsat bilen bazı art niyetli kişiler özellikle araçlarına standart dışı donanım takarak kız öğrencilerin dikkatini çekmek için hem trafiği tehlikeye sokuyor hem de gürültü kirliliğine neden oluyorlar. Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve asayiş ekipleri üniversite bölgesinde denetim yapmaya başladı. Denetimlerde özellikle standart dışı donanım kullanan otomobil sürücülerine göz açtırılmadı. Standart dışı donanım kullandığı tespit edilen araçlar trafikten men edildi.

DÜZCE 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:36

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