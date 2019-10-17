Polisten kaçarken ayakları dolandı Kaçmaya çalışırken düşünce yakalanan şahsın üzerinden eroin ve esrar çıktı

– Düzce merkezde bulunan lisenin önünde duran şahsın hareketlerinden şüphelenen polis şahsı durdurmak istedi. Polisten kaçan şahıs ayakları birbirine dolaşınca yere kapaklandı. Yerden kalkmaya çalışan şahsı polis ekipleri kıskıvrak yakaladı. Şahsın yere kapaklanma anı ve polisin yakalaması güvenlik kamerasına yansıdı. Şahsın cezaevinden yeni çıktığı öğrenilirken üzerinde de eroin ile esrar çıktı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri okulların giriş ve çıkış saatlerinde öğrencilerin güvenliği için beklerken, Düzce merkez Cedidiye Mahallesi’nde bulunan Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yapılan uygulama esnasında hareketlerinden şüphelendiği bir şahsı durdurmak istedi. Şahıs polislerin dur ihtarına uymayarak koşarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 500 metre yaşanan kovalamaca sonunda şahıs ayakları birbirine dolanınca yere kapaklandı. Yere düşen şahsın üzerine atlayan polis ekipleri şahsı yakaladı. Polislerin yaptığı incelemede kaçan şahsın cezaevinden yeni çıkan Sinan D. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şahsın yapılan üst aramasında cebinde içime hazır halde 2 gram esrar ve 2 gram eroin yakalandı. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı nöbetçi mahkemece uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçundan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Diğer yandan şahsın polisten kaçış anları ve yere düşme anları çevrede bulunan mağazanın güvenlik kameralarına an ve an yansıdı.

DÜZCE 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:37

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