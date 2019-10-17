Kovalamacada ayakları birbirine dolanan şüpheli yakalandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE´de okul önlerine yönelik gerçekleştirilen uygulamada, polisleri görünce kaçmaya başlayan kişi ayakları birbirine dolanıp, düşünce yakalandı. Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Sinan D.'nin üzerinden 2 gram eroin ve 2 gram esrar çıktı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri okulların giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerindeki kişilere yönelik uygulama başlattı. Cedidiye Mahallesi´nde bulunan Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde uygulama yapan polis ekipleri okul önüne giden bir kişiyi durdurmaya çalıştı. Polislerin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan kişi, 300 metre süren kovalamacanın ardından ayakları birbirine dolanarak yere düştü. Yakalanan Sinan D.'nin cezaevinden yeni çıktığı anlaşılırken, üzerinde yapılan aramada 2 gram esrar ile 2 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Sinan D. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçundan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



DÜZCE 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:21

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.