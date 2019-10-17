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Sis çöken Bolu Dağında kartpostallık görüntüler oluştu

İHA

Bolu Dağı'nın tepelerinde adeta sisten bir denizi andıran bulutlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sis çöken Bolu Dağında kartpostallık görüntüler oluştu

Bolu Dağı’nın tepelerinde adeta sisten bir denizi andıran bulutlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Bölgede etkisini arttıran soğukların ardından, Bolu Dağını kaplayan sis bulutu ile oluşan görüntüler görenleri kendine hayran bıraktı. Düzce Ovası’nın üzerine çöken sis değişik görüntüler oluştururken, Bolu Dağı’nın karanlıkdere mevki'inde sabah saatlerinde çekilen görüntüler adeta bir şölen sundu. D100 karayolu geçişini kullanan sürücüler, bu görsel şöleni yol kenarında durarak fotoğrafladı. Fotoğraflar adeta kartpostallara konu olacak manzaralara sahne oldu.

DÜZCE

17 Ekim 2019 Perşembe

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