Parmağı vanaya sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

DÜZCE´nin Gölyaka ilçesinde, evin ardiyesinde bulunan su vanasını temizlemek isteyen Batuhan Ekşi´nin (12) parmağı vanaya sıkıştı. İtfaiye, çocuğun sıkışan parmağını, vanayı keserek çıkardı.
Olay, akşam saatlerinde Gölyaka Yazıpınar Mahallesi´nde meydana geldi. Batuhan Ekşi, evinin arkasında bulunan ardiyede, boşta duran su vanasının içini temizlemek istedi. Batuhan´ın sol elinin işaret parmağı vanaya sıkıştı. Batuhan Ekşi´nin ailesi, çocuğun parmağını sıkıştığı yerden kurtaramayınca durumu 112 Acil'e haber verdi. Sağlık ekipleri çocuğu Atatürk Devlet Hastanesi´ne götürdü. Acil Servis'e gelen itfaiye ekibi vanayı keserek küçük çocuğun parmağını çıkardı. Parmağının kırık olduğu anlaşılan Batuhan Ekşi, tedavisinin ardından taburcu edildi.
DÜZCE
17 Ekim 2019 Perşembe
- İMSAK 05:37
- GÜNEŞ 07:01
- ÖĞLE 12:46
- İKİNDİ 15:49
- AKŞAM 18:21
- YATSI 19:40