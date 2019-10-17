Traktörden çıkan römork devrildi: 1 ölü

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Düzce’nin Yığılca ilçesinde traktörden çıkan römorkun üzerinden düşen 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Düzce’nin Yığılca ilçesi Aksu Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aksu Köyü ormanlık alanında tomruk çeken İsmail Y.’nın kullandığı 81 BB 621 plakalı traktör, Yığılca ilçe merkezindeki Orman İşletme Şefliği istikametine giderken traktörün arkasında römork yerinden çıkarak devrildi. Devrilen römorkun üstünde bulunan Hüseyin Yalçın da yere savruldu. Römorkun altında kalan Hüseyin Yalçın, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

DÜZCE 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:21

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.