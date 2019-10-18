Düzce Belediyesi peyzaj çalışmasına devam ediyor

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Düzce Belediyesi kent merkezinin muhtelif noktalarında bakım onarım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler belirlenen program çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Darıcı mahallesinin parkında peyzaj düzenleme ve duraklarda yürütülen temizlik çalışmaları ile gerekli çevre düzenlemelerini tamamladı.

DÜZCE 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:38

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:19

YATSI 19:38

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