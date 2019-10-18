Vali Dağlı Muhtarlar gününü kutladı

– Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, muhtarların devlet ile halk arasında köprü vazifesi yaparak, önemli bir kamu görevini yerine getirmekte olduğunu söyledi.

Vali Zülkif Dağlı 19 Ekim Muhtarlar günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Dağlı mesajından muhtarların devlet ile halk arasında birer köprü olduğunu belirterek “Muhtarlar, demokrasimizin temel taşı olup, devlet ile halk arasında köprü vazifesi yaparak, önemli bir kamu görevini yerine getirmektedirler. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, devletimizin muhtarlarımıza verdiği önem ve değer ortadadır. İlimizde, mahalle ve köylerimizde yaşanan sıkıntılar muhtarlar ve kamu kuruluşlarının ortaklaşa çalışması sonucu en kısa sürede çözüme kavuşmaktadır.

Muhtarlık müessesesi; kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup, yerel demokrasinin en köklü örneklerinden biridir. Muhtarlarımız, bulunduğu mahalde devletimizin tüm kurumlarını temsil eder. Vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda başvuracakları ilk yer olan muhtarlıklar, sorunların çözümünde çok önemli bir yere sahiptir. Günümüzde kendini yenileyen kurumlar arasında yer alan muhtarlıklar, her zaman vatandaşlarımızın yanında ve hizmetindedir. Görevlerini yerine getirirken yaşadıkları sorunların çözümünde, muhtarlarımızdan gelen talepler valiliğimizce en kısa sürede değerlendirilerek, Düzce için en iyi hizmet verilmeye çalışılmaktadır. Bu vesile ile muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyor, ebediyete intikal etmiş muhtarlarımıza Yüce Allah’tan rahmet diliyor, hayatta olan muhtarlarımıza da sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.

DÜZCE 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:38

GÜNEŞ 07:02

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YATSI 19:38

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