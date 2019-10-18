Çin’den Düzce Üniversitesi’ne ikinci ziyaret

Nanjing Normal Üniversitesi Uluslararası Çin Çalışmaları Koleji yetkilileri ikili ilişkilerin geliştirmek ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Düzce Üniversitesi’ni ikinci kez ziyaret etti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ı ziyaret eden heyette; Nanjing Normal Üniversitesi Uluslararası Çin Çalışmaları Koleji Dekanı Prof. Dr. Qian Yulian, Çin Dili ve Edebiyatı Okulu Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Liu Zhiquan ve Dış İlişkiler Direktörü Mr. Zhang Wei yer aldı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile bir görüşme gerçekleştiren Çinli heyet, daha sonra çalışma toplantısında Düzce Üniversitesi yetkilileri ile bir araya geldi. Toplantıda; Düzce Üniversitesi’nde açılması planlanan Çince Mütercim Tercümanlık Bölümü konusunda destek ve görüş alışverişinde bulunuldu. Karşılıklı imzalanacak protokolle Düzce Üniversitesi’ne öğretim elemanı görevlendirilmesi, orta ve uzun vadede de Düzce Üniversitesi öğrencilerinin Çin’e eğitim için gönderilmesi konuları da toplantı gündeminde yer aldı.

DÜZCE 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:38

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