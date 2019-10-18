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Teknopark yetkilileri Öğrencilerle bir araya geldi

İHA

Düzce Üniversitesi, Düzce Teknopark ve Düzce Teknoloji Transfer Ofisi'nin (TTO) iş birliğinde düzenlediği "Bu Günün Fikirleri TTO ile Buluşuyor" başlıklı konferansta, TTO uzmanları bilgi ve birikimlerini öğrencilerle paylaştı.

Teknopark yetkilileri Öğrencilerle bir araya geldi

Düzce Üniversitesi, Düzce Teknopark ve Düzce Teknoloji Transfer Ofisi’nin (TTO) iş birliğinde düzenlediği “Bu Günün Fikirleri TTO ile Buluşuyor” başlıklı konferansta, TTO uzmanları bilgi ve birikimlerini öğrencilerle paylaştı.
Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Özkan Şahin, Teknopark hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra ArGe çalışmaları, inovasyon ve girişimcilik hakkında açıklamalarda bulundu.
Gelişen ve sürekli değişen bir dünyada söz sahibi olabilmek için bakış açımızı ve vizyonumuzu sürekli geliştirmemiz gerektiğini vurgulayan Şahin, Teknopark kavramının 1950’li yıllarda Amerika’da ortaya çıkmaya başladığını ve Avrupa ülkelerine yayıldıktan sonra ülkemizde ise 1990’lı yıllarda ortaya çıkmaya başladığını ifade etti. Teknokent olarak kurulmaya başlayan bu merkezlerin 2000 yılından sonra Teknopark olarak kurulmaya başlandığını öğrencilerle paylaşan Dr. Öğretim Üyesi Şahin, 2000’den sonra günümüze kadar 84 tane teknopark kurulduğunu ve bunlardan 65 tanesinin faaliyet gösterdiğini ifade etti.
Teknopark olarak yaptıkları çalışmalar hakkında da kısa bir bilgi veren Düzce Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Özkan Şahin, üniversitede üretilen akademik bilginin sanayiyle buluşmasını sağladıklarını, üniversitede akademisyenlerce oluşturulan ürünleri sanayi çalışanlarına sunarak iş ortaklıkları geliştirme çalışmalarının olduğunu söyledi. Firmaların yaptıkları projelere bakanlıklardan ve çeşitli kuruluşlardan teşvik sağlamak için çalışmalar da yürüttüklerini ifade eden Şahin, Teknopark bünyesinde bulunan kuluçka merkezinde ise, iş fikri olan öğrencilere ve genç girişimcilere eğitim verdiklerini belirterek, iş fikri olan yenilikçi kişilere kapılarının her zaman açık olduğunu vurguladı.
Gerçekleştirilen açılış konuşmasının ardından Proje Destekleri Uzman Yardımcısı Mine Kurtay “Proje Destekleri”, Üniversite Sanayi İşbirliği ve Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Birim Sorumlusu M. Yasin Gök “Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Destek Programları, Paten Başvuru Süreçleri, Araştırma ve Veri tabanları” hakkında bilgiler verirken Öğretim Gör. Betül İşbilir Kula ise “Girişimcilik ve Şirketleşme, Kuluçka Merkezine Başvuru Süreçleri, Fikir Yarışmaları” gibi konu başlıklarında öğrencileri bilgilendirdi.

DÜZCE

18 Ekim 2019 Cuma

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