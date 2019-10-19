Bozuk yollara atlı çözüm

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– Düzce’nin Gümüşova ilçesine bağlı Elmacık köyünde bozuk yollardan dolayı arabalarına masraf etmekten bıkan köylüler köy içindeki ulaşımı atla çözdü.

Düzce’nin Gümüşova ilçesine bağlı Elmacık köyünde köy içindeki yollar kaldırım taşı ile döşenirken, köyü, diğer köyler ve D100 karayoluna bağlayan ana yolların bozuk olması nedeniyle vatandaşlar atları kullanmaya Ulaşımını atla sağlayan Elmacık köyü sakinlerinden Mustafa Çelik, “Atla mecbur kaldığımız için geçiyoruz. Atla gidiyoruz artık yapılacak bir şey yok. Yollar araçları bozuyor. Araçlara ön takım yaptırmaktan bıktık. Araçlarımıza binemez hale geldik” dedi.

Düzce’de 18 Temmuz 2019 yaşanan sel felaketinde yağmur yağışı nedeniyle yollar tamamen bozularak kullanılmaz hale gelmişti.

DÜZCE 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:03

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