Sel felaketinde hasar gören okulun eksikleri giderildi

Düzce'de 18 Temmuz 2019 tarihimde meydana gelen sel felaketinde en çok hasar gören köylerden olan Uğurlu köyünde eksiklikler giderildi. Sel felaketinde hasar gören Uğurlu İlköğretim Okulunun bütün ihtiyaçları Akçakocalı işadamlarının desteğiyle karşılandı.

Uğurlu köyü ilköğretim okulunda tespiti yapılan ihtiyaçlar kapsamında okulun bahçe sundurması, öğrenciler için kıyafet, oyuncak ve eğitim için gerekli olan spor malzemeleri,Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Belediye Başkanı M. Okan Yanmaz ilçe Milli eğitim Müdürü Ömer Ezer , İlçe Sağlık Müdürü Numan Çabuk ve Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Üyelerinin katılımıyla teslim edildi.

Yardım çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan ATSO Başkanı Mehmet Pazvant, “Selden zarar gören Uğurlu İlköğretim Okulunun çevre düzenlemesi ve okul ihtiyaçları Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası tarafından giderildi” dedi.

DÜZCE 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:39

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