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DÜzce Üniversitesi GETAT alanında ciddi marka

İHA

DÜzce Üniversitesi GETAT alanında ciddi marka

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (GETAT) tarafından “GETAT İyi Klinik Uygulamalarına Etik Yaklaşım Kursu” düzenlendi. Programda konuşan Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanı Dr. Mehmet Zafer Kalaycı, Düzce Üniversitesi’nin GETAT alanında örnek çalışmalar yaptığını, gerçekleştirilen çalışmalara bakıldığında Düzce Üniversitesi’nin GETAT alanında ciddi bir marka olacağını vurguladı.
Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal konferans Salonu’nda düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan GETAT Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ertuğrul Kaya, modern tıp tekniklerinin birkaç yüz yıl geçmişi olduğunu belirterek en önemli ilkesinin ise kanıta dayalı olarak ispatlanmış olduğunu vurguladı. Geleneksel tıbbın ise çok daha eskilere, binlerce yıl öncelere dayandığını dile getiren Kaya, ülkemizde ve dünyada GETAT’a ilginin olduğu gibi karşı olanın da bulunduğunu söyledi.
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında; profesyonel olarak uzun süreden beri sahip çıkılmadığı için ehil olmayan ellerde yanlış birçok uygulamalarla karşılaşıldığının altını çizen Doç. Dr. Ertuğrul Kaya, GETAT’ın hastanelerle birlikte, doktorların ve onların eğitim verdiği sertifikalı uzmanların kontrolüyle yürütüleceğini ifade etti.
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanın en büyük eksikliklerinden bir tanesinin kanıta dayalı olarak yeterince ispatlanmamış olduğunu katılımcılarla paylaşan Kaya, Sağlık Bakanlığı’nın, tüm dünyada öncül bir davranış göstererek 2014 yılında çıkardığı GETAT Uygulamaları Yönetmeliği ile tüm dünyaya örnek bir davranış gösterdiğini dile getirdi. GETAT alanındaki risklerin çıkarılan yönetmeliklerle giderildiğinin altını çizen Kaya, bu yönetmeliğe göre GETAT alanında yapılacak uygulamaların ruhsatlandırılmış hastanelerin belli merkezlerinde yürütülmesi gerektiğini söyledi. Düzce Üniversitesi’nde gerçekleştirilen eğitimin, GETAT alanında gerçekleştirilecek araştırmaların hangi ilkelere göre yapılacağının bir özetini sunacağını ifade eden Kaya, GETAT alanında araştırma yapabilmek için etik kurullardan ve Sağlık Bakanlığı’ndan izin alınması gerektiğini katılımcılarla paylaşarak açılış konuşmasını sonlandırdı.

“Önemli kazanım olur”
Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, GETAT alanının önyargıların ve ön kabullerin çok fazla olduğu bir alan olduğunu dile getirerek, bu alanda kullanılan yöntemlerin ve ürünlerin faydalı olup olmadığı yönünde çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı. Tıpçılar olarak kendilerinin bu alanda tarihi sorumluluklarının olduğuna dikkat çeken Balbay, bir şeyi kabul ya da ret ederken gerekçeleri ile birlikte, objektif yayınlarla ortaya koyması gerektiğine değendi. GETAT çalışmalarının kendilerine çok fazla şey katacağını dile getiren Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi’nde gerçekleştirilen çalışmaların sadece ulusal olarak düşünülmemesi gerektiğini, buradan elde edilecek bilgilerin uluslararası literatüre katkı sunacağını vurgulayarak sözlerini sonlandırdı.

“Günümüzde çok fazla yanlış ilaç kullanımı var”
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, günümüzde çok fazla yanlış ilaç kullanımı olduğunu söyleyerek, bunun engellenmesi gerektiğini ifade etti. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanının; önceden bilgi ve referans ile etiklik zaafı olduğunu söyleyen Şahin, Sağlık Bakanlığının 2014 yılında çıkarmış olduğu yönetmelikle bu zaafların giderildiğini belirtti.

“63 Üniversitesi GETAT var”
Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanı Dr. Mehmet Zafer Kalaycı, Sağlık Bakanlığı olarak kendilerinin 2014 yılında çerçeve olarak bir yönetmenlik çıkardıklarını ve bundan sonraki çalışmaları üniversitelerin yürüteceğini söyledi. Yönetmelik çıktıktan sonra önemli çalışmaların yapıldığını ve bu gün 63 üniversitenin GETAT merkezinin olduğunu ifade eden Kalaycı, Düzce Üniversitesi’nin GETAT alanında örnek çalışmalar yaptığını, gerçekleştirilen çalışmalara bakıldığında Düzce Üniversitesi’nin GETAT alanında ciddi bir marka olacağını vurguladı.
Gün boyu süren eğitim programında, katılımcılara GETAT İyi Klinik Uygulamalarında Etik konusunda dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı.
Gerçekleştirilen açılış konuşmalarının ardından; akupunktur, apiterapi, fitoterapi, sülük, larva, hipnoz, kupa, müzikterapi, ozon ve mezoterapi uygulamalarının yapıldığı Düzce Üniversitesi GETAT Merkezi’nde sertifikalı eğitim programı ve eğitim merkezi kurulması amacıyla Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanı Dr. Mehmet Zafer Kalaycı ve Uzm. Yrd. Cihan Sağlam tarafından yerinde değerlendirme gerçekleştirildi. Ziyarette; Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Merkez Müdürü Doç. Dr. Ertuğrul Kaya eşliğinde merkezin geleneksel ve tamamlayıcı tıp poliklinikleri, deneysel araştırma laboratuvarları ve ürün tanıtım ofisi dolaşılarak öğretim üyelerinden bilgi alındı. Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, ülkemizin en büyük Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi’ni hizmete sunduklarını belirterek, bu Merkez sayesinde ülkemizdeki GTT alanına büyük katkı sunacaklarını ifade etti.

DÜZCE

19 Ekim 2019 Cumartesi

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