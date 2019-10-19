Gençlerle el ele tertemiz geleceğe

Düzce Belediyesi mahallelerde temizlik seferberliğini sürdürüyor. STK’ların da büyük destek verdiği çalışmalar kapsamında Çakırlar Mahallesi bir ilke sahne oldu.

Başkan Dr. Faruk Özlü’nün Çakırlar Mahalle ziyaretinde gençlerin dile getirdiği çöplerin toplanması ve temizlik çalışmalarının sıklıkla yapılması konusunda bir ilk yaşandı. Mahalledeki gençlerden oluşan Gençlik Birliği ve Dayanışma Derneği ile Düzce Üniversitesi Genç İz topluluğu üyeleri, Çakırlar’a gönderilen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte mıntıka temizliği yaptı. Çevrede bulunan çöpleri ekiplerle birlikte toplayan gençler çevre kirliliğinin önemli bir sorun olduğuna dikkat çekerek “Başkanımız mahalle ziyaretine geldiğinde kendisi ile konuşmuştuk. Talebimiz hemen çözüme kavuştu. Temizlik ekibi burada gereken tüm çalışmayı yaptı. Biz de vatandaşlık görevimizi yapıyoruz, yaşadığımız ortamı temiz tutmak bizlerin görevi. Daha bilinçli bir nesil olmalıyız. Ekiplerimize yardımcı olmak istedik. Buradan tüm Düzcelilere sesleniyoruz. İlimizi temiz tutalım, üzerimize düşeni yapalım. Başkanımıza bize gösterdiği ilgi ve alaka için bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.

Çalışmanın herkes için örnek niteliği taşıdığına dikkat çeken Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri de yaptıkları açıklamada “Temizlik seferberliğimizin özellikle gençlerde böyle bir etki yaratması bizi çok mutlu etti. Ekiplerimize bu konuda yardımcı olarak örnek bir davranış sergilediler. Bu tür girişimleri gelecek neslin daha bilinçli olması ve farkındalık yaratması açısından büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Dernek ve topluluk üyelerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

DÜZCE 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:18

YATSI 19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.