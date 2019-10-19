Öğrencilere yangın ve deprem tatbikatı

Kaynaşlı Cumhuriyet ilkokulu ve ortaokulu öğrencilerine yönelik yangın güvenliği ve deprem tatbikatı yapıldı.

Kaynaşlı’da öğrencilere yangından korunma, tahliye ve müdahale konularında gerekli donanıma sahip olması için tatbikat gerçekleştirildi. Okulu tahliye eden öğrenciler daha sonra çıkan yangını söndürmeye çalıştı. Tatbikatta öğrencilere ve çalışanlara yangının çıkış sebebi, yangın tüpünün kullanımı bilgisi ve yangına müdahale, yangın esnasında yapılması gerekenler, yangından kaçış yöntemleri, yangın merdiveninin kullanımı gibi konularda teknik bilgiler verildi. Tatbikata önemli katkı sağlayan Kaynaşlı Belediyesi itfaiye ekiplerine teşekkür edilmesi ile program sona erdi.

DÜZCE 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:39

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