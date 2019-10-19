– İstanbul’da gerçekleştirilen yüzme 1112 yaş ulusal gelişim müsabakasında Düzceli yüzücü Naz Zorlu Türkiye finalleri için kulaç atıyor.
Düzce Atlantis Spor Kulübü Sporcusu Naz Zorlu, İstanbul’da düzenlenen 1112 yaş ulusal gelişim bölge yüzme müsabakasında Türkiye finali için kulaç atıyor.
DÜZCE
19 Ekim 2019 Cumartesi
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