Kavşakta tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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– Düzce D655 Karayolu’nda tır ile otomobilin ışıklı kavşakta çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce –Akçakoca D655 karayolu Beyciler ışıklı kavşakta meydana geldi. Akçakoca’dan Düzce istikametine gitmekte olan Ünsal G.’nin kullandığı tır, Beyciler ışıklı kavşağında Nazır M. idaresindeki 34 NZR 90 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refuje fırladı. Kazada otomobilde bulunan Nazır M. ve Melek M. yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlattı.

DÜZCE 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:18

YATSI 19:37

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