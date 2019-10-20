(ÖZEL) Arabada uyuşturucu partisini polis bastı

Düzce’de üniversite çevresinde gece huzur uygulaması yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobil içinde uyuşturucu içen gençleri yakalayan polisler, gençleri gözaltına aldı.

Düzce Üniversitesi çevresinde asayiş ve trafik yönünden uygulama yapan Düzce Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü resmi ekipleri ve Motosikletli Yunus Timleri uygulama yaptı. Yol Uygulaması esnasında durumundan şüphelendikleri 81 GD 525 plakalı otomobili durduran ekipler içeride uyuşturucu dumanı olduğunu fark etti. Otomobili yol kenarına park ettirerek otomobil içinde arama yapan ekipler, 'cigara' tabir edilen uyuşturucu izmaritini gördü. Bunun üzerine otomobil içinde ve otomobilde bulunan 5 şahsın üzerini arayan ekipler, içime hazır 2 tane fişek diye tabir edilen esrar sigarasıyla bir miktar esrar maddesi yakaladı.

Yakalanan uyuşturucu maddeyle birlikte 5 şahsı gözaltına alan ekipler, şahısları sağlık kontrolü için önce Atatürk Devlet hastanesine ardından da ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

DÜZCE 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:40

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