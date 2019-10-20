Beyköy’de asfalt çalışmaları hız kazandı

Beyköy Beldesi’nde açık giden havaları değerlendirmek isteyen Başkan Osman Kılıç, asfalt çalışmalarına hız verdi.

Kış mevsimi öncesinde Beyköy Beldesi’nde asfalt çalışmaları hız kazandı. Belediye Başkanı Osman Kılıç, belde halkının yağmurlu havalarda ve kışın sıkıntı çekmemesi için ekiplerine verdiği talimat için Belediye ekipleri seferber oldu. Çalışmalar kapsamında Beytepe Mahallesi Gökçeler Kavşağı ile 2.OSB girişine kadar olan 1,5 kilometrelik yol güzergahında genişletme, bakım, onarım asfalt ve aşınma yapım işi başladı. Çalışmaların ise en kısa sürede bitirilmesi planlanıyor.

DÜZCE 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:16

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.