Öğrencilerden örnek davranış

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Düzce Konuralp İmam Hatip Ortaokulu ve Konuralp Ortaokulu öğrencileri, ikinci el eşyaları toplayarak temizledikten sonra giysi kumbarasına bağışladılar.

Konuralp İmam Hatip Ortaokulu ve Konuralp Ortaokulu 8. Sınıf öğrencileri yardım kampanyası düzenleyerek ikici el eşya topladılar. Topladıkları eşyaları aileleri ile birlikte yıkayan ve temizleyen öğrenciler, kıyafetleri daha sonra Düzce Belediyesi’ne ait olan kullanılmış giysi ve ayakkabı kundurasına bağışladılar.

DÜZCE 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:16

YATSI 19:35

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