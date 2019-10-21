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Hisarcıklıoğlu ‘Hayallerinizden vazgeçmeyin’

İHA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Düzce Üniversitesinde gençlerle buluştu. Gençlere 'Hayallerinizden asla vazgeçmeyin' çağrısı yapan Hisarcıklıoğlu, ülkelerin gelişimindeki en büyük rolün girişimcilere ait olduğunu, istihdam sorununun da girişimci ruhların artmasıyla çözülebileceğine işaret etti.

Hisarcıklıoğlu ‘Hayallerinizden vazgeçmeyin’

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Düzce Üniversitesinde gençlerle buluştu. Gençlere ‘Hayallerinizden asla vazgeçmeyin’ çağrısı yapan Hisarcıklıoğlu, ülkelerin gelişimindeki en büyük rolün girişimcilere ait olduğunu, istihdam sorununun da girişimci ruhların artmasıyla çözülebileceğine işaret etti.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Düzce’de ilk ziyaretlerini Vali Dr. Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye yaptı. Sonrasında ise TOBB tarafından 23 derslikli ilkokulun açılışına katıldı. Hisarcıklıoğlu kurdeleyi kendisi yerine öğrencilere kestirdi ardından okulu inceledi ve kütüphaneye kitap bağışında bulundu. Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde de öğrenciler ile bir araya gelen Hisarcıklıoğlu, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile yaptığı görüşme sonrasında Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu’nda Meraklılar Topluluğu ile Dümerang tarafından düzenlenen Teknoloji Zirvesine katıldı.

Rektör Çakar “Ticarileşmeyen fikir tozlu raflara kalkmaya mahkum”
Zirvenin açılış konuşmasını Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar yaptı. Rektör Çakar, ticarileşmeyen iş fikirlerinin tarihin tozlu raflarına kalkmaya mahkum olduğunu dile getirerek “Avantajı sağlayacağımız husus genç girişimciliği desteklemek. Sadece kamuda ve özel sektörde çalışmanın bir alternatif olmadığını yansıtmak ve yeni iş fikirlerini ticarileşme olmadığı zaman bir anlamı olmadığını hissettirmek istedik. Ticarileşemeyen her fikir geçmişin tozlu raflarına atılmaya mahkumdur. Bu sebeple ticarileşebilen iş fikirlerine ihtiyacımız var” dedi.

Hisarcıklıoğlu “Yapay zeka geleceği şekillendirecek”
Teknoloji zirvesinde konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yapay zekanın geleceğe yön vereceğini kaydederek “Bir Kayserili nasıl zengin olunacağını kolay kolay anlatmaz. Ama ben görevim gereği anlatacağım. Yapay zekaya baktığımız zaman çok önemli. Dünyanın geleceği. Tüm iş yapış tekniklerini değiştirecek bir teknoloji. Bizim için hayal gibi ama gelecekte dünyanın şeklini yapay zeka değiştirecek. Bugüne kadar 10 milyar dolara yakın yatırım yapılmış bir sektörden söz ediyoruz. Bu miktarın 2021 yılında 57 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Tüm dünya yapay zekaya odaklanmış durumda. Özellikle savunma sanayisinde bildiğimiz teknoloji bildiğimiz klasik toplar tüfeklerle yarışıyor. Çok yakında zamanda savaş yapan insanları göremeyeceğiz. Bizde milli yapay zeka stratejimizi vakit kaybetmeden oluşturmalıyız. Bu sebeple Türk iş dünyasının üniversitesi olan TOBB ETÜ’de yapay zeka mühendisliği bölümünü kurduk. Türkiye’nin ilk yapay zeka mühendisleri buradan mezun olacaklar” şeklinde açıklama yaptı.

“Girişimci sayısı artmalı”
Dünyada lider olmanın tek yolunun girişimci sayısını arttırmak olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Önümüzdeki dönemde önemli olan yeni teknolojilere liderlik edebilmek ve girişimci olabilmek. Artık girişimci gençler yetiştirebilirsek bu sürece liderlik edebiliriz. 1912’de bir Fransız yazar Türkiye’ye geliyor ve Osmanlı toplumunu sosyolojik olarak inceliyor. Türklerin asker ve memur olmak istediğini tespit ediyor. Bu hala böyle. İş dünyasının bir ferdi olduğunda da toplumun en alt katmanı olarak görülüyor. Olmak istemedikleri şey ise girişimci olmak. Bunun ne kadar yanlış olduğunu şimdi görüyoruz. Dünyada lider olmak istiyorsanız girişimci sayınız fazla olacak.”

“Gelişimdeki en büyük pay girişimcinin”
Ülkelerin gelişimindeki en büyük rolün girişimcilere ait olduğunu belirten Rifat Hisarcıklıoğlu “Süper güç teknoloji ile ölçülüyor. 1990’lı yılların süper güçleri Amerika ve Sovyet Sosyalist Ülkeler Birliği idi. Şimdi Sovyet Sosyalist Ülkeler Birliği kimse için bir şey ifade etmiyor. Bu güç bir mermi atılmadan yıkıldı. Sebebi ise ülkede girişimciliğin olmaması. Girişimcilik olmayınca rekabet yok, rekabet olmayınca kalite yok, gelişme yok ve standardın dışına çıkamıyorsunuz. Dolayısıyla ülkelerin gelişimindeki en büyük rolü girişimciler oynuyor” dedi.

“İstihdam sorunu girişimcilik ile çözülür”
Rifat Hisarcıklıoğlu, istihdam sorununun da çözülebilmesi için girişimcilerin desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak “İkinci dünya savaşında yerle bir olmuş iki ülke var. Biri Almanya biri Japonya. İnsanları ölmüş, ne iş yeri, ne konut hiçbir şey kalmamış. O gün en kısa vadede bu iki devletin 100 yıl sonra ayağa kalkabileceği konuşulmuş. Bugün geldiğimiz noktaya bakın. Dünyanın en büyük güçleri arasındalar. Bu girişimcilerin sayesinde. Amerika’daki girişimcilerin yüzde 52’si başka ülkelerde doğmuş. Kendi girişimcisini bırak başka ülkelerdeki beyinleri ülkeye transfer ediyorlar. Ülkemizdeki en önemli sorun şu anda işsizlik. Gençler bazında işsizlik oranı en yüksek ülkelerden biriyiz. Herkes devlet dairesinde memur olamaz. Bunun çözümü girişimciliği desteklemek. Şu anda bir milyon 500 bin girişimcimiz var. Girişimciler yanlarında 15 milyon insan çalıştırıyorlar. Her yıl bir milyon kişi istihdam beklentisi içerisine giriyor. İnsanların en hayırlısı insanlara fayda sağlayandır. Bugün bunu yanında bir kişiye iş verebilen onun ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olabilen kişiler yani girişimciler yapıyor” diye konuştu.

“Hayallerinizden vazgeçmeyin”
Gençlere hayallerinden vazgeçmemeleri telkininde bulunan Hisarcıklıoğlu “Hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Artık iş sermaye işi değil. Sermaye sensin. Girişimciliğin özü ortak hareket etmekten geçer. Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır. Kazanmak istiyorsan birlikte hareket etme kültürünü öğreneceksin. Kıskançlık kültüründen çıkacaksın” şeklinde açıklama yaptı.
Konuşmanın ardından Rektör Çakar, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu plaket verdi.
Teknoloji zirvesinin ardından ise TOBB Başkanı TEKNOPARK’da düzenlenen Düzce İş Adamları İstişare toplantısına katıldı.

DÜZCE

21 Ekim 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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