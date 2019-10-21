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Başkan Özlü “Kurugöl için maliyet hesaplaması yapılacak”

İHA

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü hafta sonu mesaisinin önemli bir kısmını Kurugöl'ü incelemek üzere ayırdı. Başkan Yardımcıları ve Yüksek Şehir Plancısı uzmanlarla bölgede inceleme yapan Başkan Özlü, göl ve çevresinde tesis yapılması ve olası projeler hakkında maliyet hesaplanması yönünde talimat verdi.

Başkan Özlü “Kurugöl için maliyet hesaplaması yapılacak”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü hafta sonu mesaisinin önemli bir kısmını Kurugöl’ü incelemek üzere ayırdı. Başkan Yardımcıları ve Yüksek Şehir Plancısı uzmanlarla bölgede inceleme yapan Başkan Özlü, göl ve çevresinde tesis yapılması ve olası projeler hakkında maliyet hesaplanması yönünde talimat verdi.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü turizm konusunda attığı adımlar ve hazırladığı projeler ile Düzce’yi yalnızca Batı Karadeniz’de değil, doğa turizmi konusunda Türkiye’nin ilk 10 ili arasına sokma konusunda kararlı adımlar atmaya devam ediyor. Yıllardır atıl vaziyeti ile Düzce’nin önemli turizm sorunlarından biri haline gelen Kurugöl’de bizzat incelemelerde bulunan Başkan Özlü, başkan yardımcıları ve şehir plancısı uzmanlar ile göl ve çevresinin dönüştürülmesi için fikir alışverişinde bulundu.
Göl etrafında kamp ve piknik alanlarının oluşturulması ve bunlara bağlı olarak sosyal tesislerinin oluşturulması konusunda fiziki şartların büyük önem taşıdığını söyleyen Başkan Özlü “buraya daha önce örneğin elektrik hattı çekilmiş ancak bu hatlar çetin kış şartlarında dayanıklı olmamış. Yer altından hat çekme seçeneği düşünülebilir ancak Karadeniz iklimi ve toprak karakterine yakın bir ilimiz var, heyelan bölgesindeyiz. Bu konuda uzmanlarla yeniden görüşeceğiz” şeklinde konuştu.
Göl ve çevresinde uygulanabilir projelerin çok çeşitli olduğunu söyleyen Başkan Özlü “burası biyolojik hayatın olduğu bir göl, dolayısıyla bu canlılığı korumamız ve devamını sağlamamız lazım. Doğa, el değmeden korunduğunda güzeldir. Bölgenin turizme kazandırılması konusunda bir maliyet hesaplaması yapılması gerekiyor, bunun talimatını da arkadaşlara verdim. Kısa süre içinde daha ayrıntılı bir açıklama yapacağız” dedi.

DÜZCE

21 Ekim 2019 Pazartesi

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