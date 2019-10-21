TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Ticari davalar 3 ayda bitiyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Ticari davalar 3 ayda bitiyor”

İHA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yıllarca süren ticari davaların son bulduğunu belirterek, "Sözleşmelerinizde 'TOBB tahkim divanı bu işte tam yetkilidir' dediğiniz zaman iki tüccarın arasında ya da sanayicinin arasındaki davaya bakmakla yetkiliyiz. Mahkeme masrafları yüzde 50 daha düşük, sürede 3 ay içerisinde bitiyor" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Ticari davalar 3 ayda bitiyor”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yıllarca süren ticari davaların son bulduğunu belirterek, “Sözleşmelerinizde ‘TOBB tahkim divanı bu işte tam yetkilidir’ dediğiniz zaman iki tüccarın arasında ya da sanayicinin arasındaki davaya bakmakla yetkiliyiz. Mahkeme masrafları yüzde 50 daha düşük, sürede 3 ay içerisinde bitiyor” dedi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Düzce ki son programı Düzce İş İnsanları İstişare toplantısı oldu. Düzce TEKNOPARK’ta düzenlenen toplantı geniş katılımla yapıldı. Düzce İş İnsanları İstişare Toplantısının açılış konuşmasını Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin yaptı. Şahin, yoğun programına rağmen Düzce’ye iki gününü ayıran TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ederek görev geldikleri gönden bu zamana kadar yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler aktardı. Şahin, oda bünyesinde proje birimi oluşturduklarını belirterek “Farklı alanlarda farklı konularda 20 proje geliştirerek ilimize bölgemizi özellikle sanayicimize yeni alanlar açmaya gayret ettik” diye konuştu.

“Ticari davalarda yıllarca beklemeye son”
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sanayicinin önemli sıkıntılarından bir tanesinin yıllarca süren ticari davalardan yaşanan sıkıntı olduğunu belirterek “Bir önemli sıkıntılarımızdan bir tanesi Ticari davalardaki sürelerin uzaması. Yüzde 100 haklıyız fakat alacağımızı mahkeme sonuçlanana kadar tahsil edemiyorsun. O zamanda adam kaldıysa. 2 sene normal mahkeme sürüyor, senin haklılığın tescil ediliyor, sonra bir üst mahkemeye daha götürüyor 2 senede o sürüyor toplam 4 sene. Bugün bana lazım olan paraya 4 sene sonra ulaşabiliyorum, ama adamın elinde bir şey kaldıysa. Bunu çözmek için hukukta da yeri var, kanunlarda da yeri var TOBB tahkimini kurdu. Bugün aynı mahkeme yerine geçebilecek bir sistem şu anda var. Yeter ki sözleşmelerinizde anlaşmazlığa düşersem TOBB tahkim divanı bu işte tam yetkilidir dediğiniz zaman iki tüccarın arasında yada sanayicinin arasındaki davaya bakmakla yetkiliyiz. Mahkeme masrafları yüzde 50 daha düşük, sürede 3 ay içerisinde bitiyor. Sonucu 3 ay içinde aldıktan sonra icrayı yapabiliyorsunuz” dedi.

“Düzce’den 124 ülkeye ihracat”
Hisarcıklıoğlu, Düzce’nin yatırımcılar açışından cazip bir bölge haline geldiğini belirterek “OSB’lerin sayısı 5’e yükseldi. Bugün Düzce’nin ürünleri 124 ülkeye ihraç edilir hale geldi. Eskiden Düzce’den ihracat yapacağımız hayalimize bile gelmezdi ama şu anda 124 ülkeye üretilen ürünler gidiyor. Burada bir gümrük müdürlüğü artı TSE’nin temsilciliğinin kurulması içinde büyük gayret gösteriyorlar. Bizde buna destek veriyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından soru cevap bölümüne geçildi. Basına kapalı gerçekleştirilen soru cevap bölümünde iş adamları yaşadıkları sıkıntıları Rifat Hisarcıklıoğlu’na aktardılar.

DÜZCE

21 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:41
  • GÜNEŞ 07:05
  • ÖĞLE 12:45
  • İKİNDİ 15:44
  • AKŞAM 18:15
  • YATSI 19:34
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüş ailesine sevindiren yardım
YEREL HABERLER Gümüş ailesine sevindiren yardım
Başkan Özlü “Kurugöl için maliyet hesaplaması yapılacak”
YEREL HABERLER Başkan Özlü “Kurugöl için maliyet hesaplaması ...
Düzce Üniversitesi tüm kategorilerde yükselişte
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi tüm kategorilerde yükselişte
Hisarcıklıoğlu ‘Hayallerinizden vazgeçmeyin’
YEREL HABERLER Hisarcıklıoğlu ‘Hayallerinizden vazgeçmeyin’
Öğrencilerden örnek davranış
YEREL HABERLER Öğrencilerden örnek davranış
Beyköy’de asfalt çalışmaları hız kazandı
YEREL HABERLER Beyköy’de asfalt çalışmaları hız kazandı
İşçiler, yaşanabilir Düzce için adım attı 600 dikili fidanları oldu
YEREL HABERLER İşçiler, yaşanabilir Düzce için adım attı 600 dikili ...
(ÖZEL) Arabada uyuşturucu partisini polis bastı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Arabada uyuşturucu partisini polis bastı
Kavşakta tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kavşakta tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Derslere sporlar başlıyorlar
YEREL HABERLER Derslere sporlar başlıyorlar
Türkiye finali için kulaç atıyor
YEREL HABERLER Türkiye finali için kulaç atıyor
DİVAPAN standına yoğun ilgi
YEREL HABERLER DİVAPAN standına yoğun ilgi
Öğrencilere yangın ve deprem tatbikatı
YEREL HABERLER Öğrencilere yangın ve deprem tatbikatı
Gençlerle el ele tertemiz geleceğe
YEREL HABERLER Gençlerle el ele tertemiz geleceğe
DÜzce Üniversitesi GETAT alanında ciddi marka
YEREL HABERLER DÜzce Üniversitesi GETAT alanında ciddi marka
En az konut satışı Bolu ve Düzce’de
YEREL HABERLER En az konut satışı Bolu ve Düzce’de
Arka koltukta emniyet kemeri takmanın önemi anlatıldı
YEREL HABERLER Arka koltukta emniyet kemeri takmanın önemi anlatıldı
Sağlık hizmetleri köylünün ayağına gidiyor
YEREL HABERLER Sağlık hizmetleri köylünün ayağına gidiyor
(Özel) Ülkemizi hamsi tanıtıyor Almanya'dan Akçakoca'ya hamsi için geldiler Turistler hamsi için Akçakoca'ya geldi
YEREL HABERLER (Özel) Ülkemizi hamsi tanıtıyor Almanya'dan ...
Sel felaketinde hasar gören okulun eksikleri giderildi
YEREL HABERLER Sel felaketinde hasar gören okulun eksikleri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X