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Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı Yan yatan kamyonda sıkışan sürücü ve yanındaki 1 ...

İHA

– Düzce D100 karayolu'nda 1'i kamyon 3 araç kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Kamyonun şoför mahaline sıkışan sürücü ve 1 yolcuyu kurtarmak için İtfaiye ekipleri, Arama kurtarma ekipleri ve acil sağlık ekipleri seferber oldu. Dakikalar süren kurtarma çalışması sonucunda şoför ölü olarak, yolcu ise yaralı olarak sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı Yan yatan kamyonda sıkışan sürücü ve yanındaki 1 kişiyi kurtarmak için ekipler seferber oldu

– Düzce D100 karayolu’nda 1’i kamyon 3 araç kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Kamyonun şoför mahaline sıkışan sürücü ve 1 yolcuyu kurtarmak için İtfaiye ekipleri, Arama kurtarma ekipleri ve acil sağlık ekipleri seferber oldu. Dakikalar süren kurtarma çalışması sonucunda şoför ölü olarak, yolcu ise yaralı olarak sıkıştıkları yerden kurtarıldı.
Kaza; 23.30 sıralarında D100 karayolu Hal Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul istikametine gitmekte olan Serkan Piroğlu’nun kullandığı 81 AAP 722 plakalı otomobil aynı istikamete gitmekte olan Oktay Pala’nın kullandığı 81 FD 973 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan kamyon orta refüje çıkarak elektrik direğine çarptıktan sonra karşı şeride devrildi. Bu sırada Ankara istikametine gitmekte olan Uğur Naroğlu’nun kullandığı 81 AAK 298 plakalı otomobil devrilen kamyona çarptı. Kazada otomobil sürücüleri Serkan Piroğlu ve yanında yolcu olarak bulunan Erdal Baş ile Uğur Naroğlu yaralandılar. Kamyon sürücüsü Oktay Pala ile yanında bulunan Tuncay Dönmez ise kamyonun şoför mahaline sıkıştılar. Düzce Belediyesi itfaiye Müdürlüğü ekipleri ve Düzce arama Kurtarma ekiplerinin çalışması ile sıkıştıkları yerden çıkarılan Oktay Pala kaza yerinde yerinde hayatını kaybederken, Tuncay Dönmez ise yaralı olarak sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralılara olay yerinde acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılırken, yaralılar ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

DÜZCE

22 Ekim 2019 Salı

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