Eseri Çin’deki uluslararası Hengshuı Şehir Heykelleri Sanat festivalinde

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Yardımcı, Çin Halk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Uluslararası Hengshui Şehir Heykelleri Sanat Festivali açılış töreni ve forumuna katıldı.

Çin Merkez Sanat Akademisi, Tsinghua Üniversitesi, Xian Üniversitesi ve Ulusal Heykel İnşa Ofisi yetkililerinden oluşan sergi jürisi; 38 ülkeden 544 sanatçının 1679 heykelini değerlendirdi. Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Yardımcı’nın “Mistik İleti” isimli eserinin de aralarında olduğu, uluslararası sergi için seçilen 30 açık alan heykeli, 2022 yılında Pekin’de merkezli gerçekleştirilecek olan Kış Olimpiyat Oyunları nedeni ile Hengshui kenti Olimpiyat Kompleksine kalıcı olarak yerleştirilecek.

Festival sergisi ve forum sürecinde, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Çin’deki alan üniversiteleri arasında ortak proje ve değişim olanakları değerlendirildi. Ayrıca programda İngiliz Kraliyet Heykeltıraşlar Birliği Başkanı Clare Burnett ve Loughborough Üniversitesi Heykel Bölümü Öğretim Elemanı John Atkin’le Erasmus program olanakları ile Sayısal Heykel Teknolojileri üzerine gelecek süreç için bir çalıştay düzenlenmesi planlandı.

DÜZCE 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:42

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