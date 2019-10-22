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Düzce Üniversitesi öğrencilerinin yaptığı araç fuarda yoğun ilgi gördü

İHA

– Düzce Üniversitesi MOSTOP öğrencileri, dünyada mühendislik fakülteleri arasında en prestijli yarışmalardan biri olan Formula Student yarışması için hazırladıkları prototip araçla Türk Kompozit 2019 Fuarı'na katıldı.

Düzce Üniversitesi öğrencilerinin yaptığı araç fuarda yoğun ilgi gördü

– Düzce Üniversitesi MOSTOP öğrencileri, dünyada mühendislik fakülteleri arasında en prestijli yarışmalardan biri olan Formula Student yarışması için hazırladıkları prototip araçla Türk Kompozit 2019 Fuarı’na katıldı.
Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Araştırma Görevlisi Yakup Okan Alpay danışmanlığında 2018 yılında kurulan Düzce Üniversitesi Motor Sporları Topluluğu (MOSTOP) öğrencileri, dünyada mühendislik fakülteleri arasında en prestijli yarışmalardan biri olan Formula Student yarışması için hazırladıkları prototip araçla Türk Kompozit 2019 Fuarı’na katıldı. Karbon fiber ve cam fiber kompozit ürünleri kullanılarak şasisi üretilen aracın hammaddesi, çelikten çok daha dayanıklı ve hafif olan karbon elyaf kompozit malzemelerden üretildi. Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümü bünyesinde yer alan Kompozit Malzeme Laboratuvarı’nda MOSTOP Danışmanı Arş. Gör. Yakup Okan Alpay ve öğrencilerin özverili çalışmaları sonucunda ortaya çıkan prototip araç, “Türk Kompozit 2019” isimli fuarda tüm firmaların ve üniversitelerin ilgilerini üzerine çekmeyi başardı.
Fuar ile ilgili izlenimlerini ve görüşlerini dile getiren Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Yakup Okan Alpay, üniversitede edinilen teorik ve pratik bilgilerin sektörde kullanımının görülmesinin, öğrenciler için çok anlamlı olduğunu söyledi. Üretilen kompozit malzemelerin hammadde ve üretim aşamalarından hangi kısımlarının yerli olarak üretildiği ve hangi kısımlarında dışa bağımlı olunduğu net olarak yerinde görüldüğünü ifade eden Alpay, yerinde üretimin önemine vurgu yaptı. Fuarın kendileri için çok verimli geçtiğini söyleyen Yakup Okan Alpay, kendilerine her konuda destek olan Rektöre ve prototip aracın fuar alanına götürülmesine imkan sağlayan firmaya teşekkür etti.

DÜZCE

22 Ekim 2019 Salı

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