Türkiye şampiyonasında Düzce’yi temsil edecek Türkiye şampiyonasında kulaç atacak

İstanbul’da gerçekleştirilen yüzme 1112 yaş ulusal gelişim müsabakasında Düzceli yüzücü Naz Zorlu, Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
İstanbul’da hafta sonu düzenlenen 1112 yaş ulusal gelişim projesi bölge müsabakalarında kulaç atan Atlantis Spor Kulübü sporcusu Naz Zorlu Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Yüzücü Naz Zorlu aralık ayında Ankara’da yapılacak Türkiye Şampiyonasında Düzce’yi temsil edecek. Kulüp antrenörü Çetin Çelebioğlu “Türkiye şampiyonasında sporcumuz ile iyi derece alarak Düzce’mizi en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.
DÜZCE
23 Ekim 2019 Çarşamba
- İMSAK 05:43
- GÜNEŞ 07:08
- ÖĞLE 12:45
- İKİNDİ 15:42
- AKŞAM 18:12
- YATSI 19:31