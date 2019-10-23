(Özel) Sobacılar havaların soğumasını bekliyor Sobalarda artık nostalji oluyor

– Düzce’de soba satışı yapan esnaf satışların artması için havanın soğumasını bekliyorlar. Sobacılar bu yılda vatandaşın fiyatının daha ucuz olmasından dolayı kovalı soba tercih edeceğini söylüyorlar.

Düzce’de soba satıcıların kış mevsimi hareketliliği yaşanmaya başladı. Satıcılarda kovalı, kuzineli, tuğlalı gibi değişik türlerdeki odun, kömür sobalarının satışı yapılırken, vatandaşların en çok tercihe ettiği sobaların ise kovalı sobalar olduğu belirtildi.

Düzce’de 1983 yılından bu yana sobacılık işi yapan Nedim Bayraktar havaların soğumaya başlaması ile kova satışlarının iyi olduğunu fakat soba satışları durgun oluğunu belirterek “Evlerde kalorifer olduğundan dolayı soba satışları her geçen yıl yüzde 1020 aşağı iniyor. Kar amacı da yok. Millette alım gücüde yok, 250 liraya da versen 200 liraya da versen insanlar alabilir miyim diye düşünüyor ve daha ucuzuna bakıyor. Şu an sadece köylerde yaşayanlar sabo alıyor. Eskiden çok tamir yapardık dükkanlarda adım atacak yer olmazdı artık tamir bile gelmiyor” dedi.

İnsanların artık tuğlalı soba almadığını işaret eden Bayraktar “Genelde köylerden gelen vatandaşlar kuzine soba ya da kovalı soba alıyor. Tuğlalı sobalardan almıyorlar. Tuğlalı sobalar 800 liradan başlayıp bin 500 liraya kadar çıkıyor” diye konuştu.

Baba mesleği olan sobacılığı devam ettiren Erol Geğiç, ise kar yağmadan soğuk kendini tamamen hissettirmeden vatandaşların sobacıların yolunu tutmadığını belirterek, “Doğalgaz bizi çok etkiledi. 34 yıldan beri satışlarda aşağı doğru bir gidişat var. Sobayı doğalgaz bağlatamayanlar köylerde yaşayanlar şu anda kullanıyor” şeklinde konuştu.

Soba olacak vatandaşlarda sobaları tek tek inceliyorlar.

DÜZCE 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:43

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