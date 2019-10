Başkan Özlü “Görev süresince ziyaretlerimize devam edeceğiz”

Fatih ve Mergiç Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, vatandaşın talep ve sorunları birebir dinledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, seçimden önce söz verdiği gibi vatandaşın ayağına giderek, talep ve sorunları birebir dinlemeye devam ediyor. Başkan Özlü, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile Fatih ve Mergiç Mahalle sakinlerinin misafiri oldu. İlk olarak Fatih Mahallesinde daha sonra Mergiç Mahallesinde vatandaşlarla buluşan Başkan Özlü, başkan yardımcılarını ve birim müdürlerini tek tek tanıtarak görevleri hakkında bilgilendirme yaptı. Başkan Özlü “Genelde biz siyasetçiler seçim zamanı geliriz. Şu an seçim yok biz sizlerle sohbet etmeye geldik. Ben çalışma arkadaşlarımı sizlere tanıtıyorum ki Düzce belediyesinde kimler çalışıyor, size kimler hizmet etmekte sorumlu, görevli bunları bilin istiyoruz. Bu belediyede sadece başkan yok, başkanın çalışma arkadaşları da var, bizler Düzce için buradayız. Bu ziyaretlerimizde sizler konuşuyorsunuz, önceliklerinizi taleplerinizi iletiyorsunuz, bizler de en acil sorunlarınızı bu sayede çözüme kavuşturacağız. Mahalle ziyaretleri kapsamında 32. mahallemizi ziyaret etmekteyiz, toplamda 52 mahallemiz var, Kasım ayının sonlarında ilk turu tamamlamış olacağız. Bu ziyaretler bitmeyecek, görev süremizce sizleri ziyaretlerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

Toplantıya katılan her vatandaşı tek tek dinleyen Başkan Özlü, merak edilen soruları da yanıtladı. Her konuşmasında kaynakların verimli kullanılması konusunda hassas olduklarını dile getirerek çalışmaların bu şekilde devam edeceğini belirtti. Toplantıda yaptığı konuşmasında Düzce için yapılacak projeler hakkında bilgiler aktararak vatandaşa teşekkürlerini iletti.

DÜZCE 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:12

YATSI 19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.