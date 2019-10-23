Uğurlu öğrencilere AFAD ekibi depremi anlattı

Düzce AFAD İl Müdürlüğü ekipleri Uğur Koleji öğrencilerine deprem gerçeği anlatıldı.

Düzce Özel Uğur Okulları öğrencilerini hayata ve doğal afetlere hazırlamak amacıyla verdiği eğitimlere devam ediyor. Düzce Özel Uğur Okulları yöneticileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan “Afetlere hazır mıyız” programı kapsamında öğrencilere AFAD Müdürlüğü ekipleri deprem nedir, Türkiye’nin en hareketli fayları, Düzce tehlikeli fay hatlarının neresinde, depremden kurtulma, depremi en az hasarla atlatma gibi konularda eğitim vererek öğrencilerin depreme karşı hazırlıklı olmasına katkıda bulundular. Verilen eğitim hakkında açıklama yapan Düzce Özel Uğur Okulları Kurucusu Gökhan Sarıgül, “Öğrencilerimizi verdiğimiz eğitim ile akademik olarak hazırlarken yaptığımız sosyal etkinlikleler de hayata hazırlıyoruz. Bununla birlikte hayatımızın bir gerçeği olarak depremlere karşı da hazır olmalıyız. Bu acı bir gerçek. Bizde öğrencilerimizi hayata hazırlarken hayatlarının her aşamasında karşılarına çıkacak depreme karşı eğitim verelim ve afetlerin en deneyimli isimleri AFAD İl Müdürlüğümüz ile işbirliği yaparak eğitim vermeyi amaçladık. Öğrencilerimizden aldığımız geri dönüşlerde çok güzel oldu. Eğitimlerin başarılı olduğunu görmüş olduk. Okulumuza Düzce AFAD ekibinden gelen Yusuf Çiftçi ve Nuri Akbaş’a öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için yapmış olduğu sunumdan dolayı aktardığı değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

DÜZCE 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:43

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