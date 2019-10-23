Avni Akyol öğrencilerinden askere selam

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– Düzce Avni Akyol İlkokulu öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'na asker selamı vererek destek verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatına yurdun dört bir yanında destek geliyor. Düzce Avni Akyol İlkokulu minik öğrencileri de askerlere selam gönderdi. Ellerinde “Mehmetçiğe selam olsun“ yazılı dövizlerle “Sana olan sevgi hiç bitmez, Askere selam olsun” dediler.

Öğrenciler en sonunda da asker selamı verdiler.

DÜZCE 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:12

YATSI 19:31

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