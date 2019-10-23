Esrar stepnenin içerisinden çıktı

DÜZCE´de polisin bir otomobilde yaptığı aramada, stepne içine gizlenmiş 7,5 kilom esrar ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, M.U. ve Z.K.´nin İstanbul´dan aldıkları uyuşturucuyu, Düzce üzerinden diğer illere götüreceğini tespit etti. Polis takibe aldığı otomobili, TEM yolunda durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada stepne içerisine saklanmış 7 paket halinde 7,5 kilogram esrar ele geçirildi.

Polis, M.U. ve Z.K.´yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli `uyuşturucu madde ticareti yapmak´ suçundan tutuklandı.



DÜZCE 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:43

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