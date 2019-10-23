Düzce TEM'de baskın yaptı 7 kilo toz esrar yakalandı Uyuşturucu paketleri yedek lastikten çıktı

Düzce TEM Otoyolunda polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda 7 kilo esrar ele geçirilirken araçtaki 2 kişi de gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyol’unda yaptıkları operasyonla 2 zehir tacirini yakaladı. Edinilen bilgiye göre Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma çerçevesinde Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı istihbaratına ulaştılar. Şahısları takibe alan ekipler, şüpheli 2 şahısın içinde olduğu otomobile TEM Otoyolu üzerinde durdurarak araçta arama yaptı. Narkotik Köpeği Shadow ile araçta yapılan aramalarda yedek lastik içine saklanmış 7 paket halinde 7 kilo 302 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şahıs, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

DÜZCE 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:43

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