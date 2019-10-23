Başkan Özlü “Türkiye teknoloji ve bilgi üretmelidir”

– Teknoloji Zirvesine konuşmacı olarak katılan 65. Hükümet Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü “Artık günümüzde yüksek kar etmenin yolu ileri teknoloji üretmektir” dedi.

Başkan Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Meraklılar Topluluğu, tarafından düzenlenen Teknoloji Zirvesi’nin üçüncü gününde öğrencilerle buluştu. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, il protokol üyeleri ve öğrencilerin katıldığı konferansta “Dijital Dönüşüm” konu başlığında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Özlü; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı döneminde yaptığı çalışmalardan örnekler vererek gençlerin teknoloji ve bilgi üretme konusunda yüksek katma değeri göz önüne alarak çalışmalarını söyledi.

Avrupa’da devam eden ve 4. Sanayi Devrimi olarak adlandırılan teknoloji çağında artık Türkiye’nin de dünya pazarında yerini alması gerektiğine vurgu yapan Başkan Özlü bilim, teknoloji ve sanayi üçgeninde Türkiye’ye düşen payın gençlerin çalışmaları ile alınabileceğini söyleyerek şunları söyledi: “Bakanlık dönemimde neler yaptığımıza baktım, sizlere onu anlatacağım. Ekonomide çok sık kullanılan bir ifade vardır; Yüksek Katma Değer. Yüksek katma değerli ürünler yapmamız gerekir derler. Yüksek katma değerden kasıt; kar oranıdır. Yüksek kar denen şey bütün üretim yapan müteşebbislerin hedefidir. Artık günümüzde yüksek kar etmenin yolu ileri teknoloji üretmektir. Türkiye, ihracatı ve ithalatı var, ihraç ettiği ürünler düşük teknoloji ve orta düşük teknolojili ürünler, ithal ettiği ürünler orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerdir. İhracatımız içinde ileri teknoloji ürünleri yüzde 4 gibi bir orandadır. Bu diğer gelişmekte olan ekonomilerin de yaptığı bir oran. Bu oran Avrupa ülkelerinde yüzde 21’dir. Güney Kore yüzde 21, Çin neredeyse yüzde 30’u buldu. Bizim petrol kuyularımız doğalgaz yataklarımız yok. Nasıl bu dengeyi kuracağız; Teknoloji geliştireceğiz. Yeni sanayi devrimini biliyorsunuz. Bu pazara zaman kaybetmeden katılmamız gerekiyor, buradan eğer istersek alabileceğimiz pay: 1 Trilyon Dolar. Türkiye geliştireceği teknolojilerle bu paydan 1 Trilyon Dolar gelir sağlayabilir.”



“Sanayi devrimimiz bizim şartlarımıza göre olmalı”

Bakanlık sürecinde sanayiciler ve ilgili STK’lar ile yaptığı önemli bir çalışmadan söz eden Başkan Özlü “O dönemde önemli STK’lar ve üreticiler ile 1,5 yılda bir çalışma yaptık; Türkiye’nin dijitalleşmesi ve sanayi devrimi üzerine bir kitap hazırladık. Bakın Almanya’da başlayan bu teknoloji dönüşümünün adı Endüstri 4.0 ama biz bunu kullanamayız çünkü biz hep 3050 yıl geriden geldik. Bizim sanayi dönüşümümüz bizim gelişimimize göre olmalı, buna uyarlanmalı. Bu kitabın adı “Dijital Türkiye” bu kitap Türkiye’nin dijital dönüşümün yol haritasını anlatır. Bunun yol haritasında bulunan 6 unsurdan en önemlisi insandır. Kalifiye ve donanımlı insan, nitelikli iş gücü gerekiyor. İkincisi teknolojidir, teknoloji üretmeden sanayi devrimi yapmamız mümkün değil. İthalatçı olmamamız için kendi yüksek katma değerimizi kendimiz üretmek zorundayız” şeklinde konuştu.

Toplantı konuşmaların ardından Başkan Özlü’ye hediye takdim edilmesi ile sona erdi.

DÜZCE 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:43

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