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Gençler Cumhuriyet Bayramı için koştular

İHA

– Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 380 çocuk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen Cumhuriyet Yolu koşusunda koştu.

Gençler Cumhuriyet Bayramı için koştular

– Düzce’nin Akçakoca ilçesinde 380 çocuk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen Cumhuriyet Yolu koşusunda koştu.
Akçakoca Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile düzenlenen Cumhuriyet Yolu koşusu yapıldı. Çınar Caddesi boyunca yapılan minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde 380 çocuk dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Hem heyecanlı hem de neşeli geçen yarışlarda ilk 4’e giren öğrencilere madalyaları verildi. Takım olarak dereceye giren okullara ise kupa verildi.
Beden eğitimi öğretmeni Yaşar Abanoz, Cumhuriyeti ve Atatürk’ü anmak için bu koşunun düzenlendiğini, her yıl çocukların koşarak 29 Ekim tarihini hatırlattıklarını ifade etti.
Atatürk Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Volkan Topaloğlu ise, "Bu koşu 29 Ekim Cumhuriyet Yol koşusuydu. Minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yapıldı koşular. Cumhuriyetimize yakışır bir yarışma olduğunu düşünüyorum. Dereceye giren öğrencileri tebrik ediyorum" dedi.
Etkinlik koşuda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

DÜZCE

24 Ekim 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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