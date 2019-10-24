Keskin, “Kütüphaneler, laboratuvarlar, atölyeler sizin dinlenme yeriniz olsun”

– Erciyes Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Keskin, öğrencilere araştırmaktan, tefekkür ve tezekkür etmekten başka çarelerinin olmadığını belirterek “Kütüphaneler, laboratuvarlar, atölyeler dinlenme yeriniz olsun” dedi.

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü tarafından düzenlenen “Cumhuriyetin İlanını Hazırlayan Süreç ve Yeni Türk Devletinin Kuruluşu” başlıklı konferansta, Erciyes Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Keskin, öğrencilerle bir araya geldi.

Düzce Üniversitesi öğrencileriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Keskin, programda emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine başladı. Ebedi devletin son halkasının Cumhuriyet olacağını belirten Prof. Dr. Keskin, “Yeni Türk devleti, yeni devletimiz elbette ki yeni zamanların icabatına uygun olarak Cumhuriyet ve Demokrasi olacaktır. Bu münasebetle ben Cumhuriyetin kurucularını, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cümlesini huzurunuzda rahmetle yad ediyorum” şeklinde konuştu.

Derin izler bırakan büyük milletler kuran devlet olduğumuzu ifade eden Keskin konuşmacı, “Sevgili gençler okumaktan, araştırmaktan, tefekkür ve tezekkür etmekten başka çareniz yoktur. Kütüphaneler, laboratuvarlar, atölyeler sizin dinlenme yeriniz olsun” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere devletimizin geçmişte yaşadığı acı hatıraları unutmamaları tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Mustafa Keskin, “Bela ve musibetleri atlatmanın en güzel yolu bolluk zamanlarda milli tasarrufta bulunmaktır. Sevgili gençler, mutlaka tasarrufta bulununuz. Tasarruflu olmak geleceğimizi güven altına alan en önemli ekonomik etmenlerden biridir” diyerek sözlerine devam etti.

Cumhuriyetin bekasının teminatının gençler olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Keskin, Atatürk’ün vatanı gençlere emanet ettiğini söyleyerek bu emaneti korumaları gerektiğinin önemini vurguladı.

DÜZCE 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:44

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