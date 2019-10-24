Kılıç, bilgi ve birikimini öğrencilerle paylaştı

– Gastronomi Yazarı Eray Kılıç, sosyal medyayı çok verimli kullandığını, sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve içeriklerin kalitesinin geri dönüşlerini etkilediğini söyledi.

Düzce Üniversitesi Çevre Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’nün ihtisaslaşma faaliyetlerinin tanıtımı kapsamında Üniversiteye davet edilen Gastronomi Yazarı Eray Kılıç, “Yeni Lezzetler İçin Seyyah Olmak” başlıklı söyleşisi ile öğrencilerle bir araya geldi.

Bilgi birikimlerini ve deneyimlerini paylaşarak, öğrencilere bazı tavsiyelerde bulunan Eray Kılıç çalışmanın ve girişimciliğin önemine değinerek kendisinin haftanın 7 günü ve günün de 1617 saatini çalışarak geçirdiğini öğrencilerle paylaşarak, kendisinin sevdiği işi yaptığını ve bundan dolayı da hiç sıkılmadan istekle çalışabildiğini söyledi.

Mesleğinin ilk yıllarında kendisini ve yaptığı işleri kabullendirmek için çok fazla çalıştığını, gittiği her yere fotoğraf makinesi ve tabletle gittiğini dile getiren Kılıç, sosyal medyayı çok verimli kullandığını, sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve içeriklerin kalitesinin geri dönüşlerini etkilediğini vurguladı. Sosyal medyanın gücünü gördükten sonra, sosyal medyada gastronomi alanında açıklık olduğunu fark ettiğini söyleyen Gastronomi Yazarı Eray Kılıç, hayatında parayı hiç ön planda tutmadığını, önceliğinin her zaman mutlu olmak olduğunu vurgulayarak, severek yapılan işten sonra paranın kendiliğinden geleceğini ifade etti.

İki gündür Düzce’yi gezdiğini söyleyen Kılıç, değerlendirmelerini kendisine ait sosyal medya sayfalarında yayınlayacağını ifade etti. Öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Gastronomi Yazarı Eray Kılıç, programda emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

DÜZCE 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:44

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