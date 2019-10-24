Akçakoca açık kapı günü düzenlendi

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından, açık, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir odaklı bir yönetim kültürü oluşturabilmek amacıyla hayata geçirilen “Açık Kapı Uygulaması”, Akçakoca Yerleşkesinde gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Akçakoca Yerleşkesinde 16.’sı düzenlenen, 20192020 EğitimÖğretim Yılı’nın ilk Açık Kapı Gününde; öğrencilerin, öğretim elemanlarının, idari personellerin ve tüm paydaşların, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Akçakoca Meslek Yüksekokulu hakkındaki düşüncelerini, görüşlerini ve iyileştirme önerilerini dinleyen Doç. Dr. Muammer Mesci, kendilerine iletilen konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Paydaşların fikirlerinin kendileri için önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Muammer Mesci, bu fikirlerin Akçakoca Yerleşkesinin gelişmesine katkı sağladığını ifade ederek katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

DÜZCE 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:10

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.