Başkan Şahin’den eğitime destek

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Şehit Ufuk Baysan İlkokulunun temizlik malzemesi ihtiyacını karşılayarak daha önce de olduğu gibi yüreklere dokundu.

Göreve geldiği ilk günden itibaren yürüttüğü çalışmalar ile gündeme gelen Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, vatandaşlarla olan bire bir görüşmeleri dikkat çekmeye devam ediyor.

Başkan Birol Şahin, son olarak Şehit Ufuk Baysan İlkokulu’nun ihtiyaç duyduğu temizlik malzemeleri için harekete geçti. Birçok konuya olduğu gibi eğitime verdiği destekle de tanınan Şahin, kağıt havlusundan sıvı sabununa kadar okul için gerekli olan temizlik malzemelerini temin ederek Şehit Ufuk Baysan İlkokulu’na gönderdi.

Beyköy Şehit Ufuk Baysan İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Turan Zengin ise Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin’e teşekkür ederek “Şehit Ufuk Baysan İlkokulu temizlik malzemelerini karşılayan Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin başkanımızdan Allah razı olsun” dedi.

DÜZCE 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:44

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